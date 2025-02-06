Форум будущих технологий пройдет 20–21 февраля в Москве

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В фокусе внимания инновации, способные обеспечить технологическое лидерство России.

Ведущие российские и иностранные ученые, руководители корпораций и предприниматели, государственные деятели и инвесторы поговорят о трендах, вызовах и решениях для индустрии новых материалов и химии, рассмотрят передовые научные разработки и новшества.

Эксперты обсудят «Зеленую химию», киборгизацию, биопечать, экологичные удобрения, материалы экстремальных характеристик, интеллектуальные материалы и другие прорывные технологии.

По словам заместителя председателя правительства России, сопредседателя Организационного комитета Форума будущих технологий Дмитрия Чернышенко, сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, в России создается современная научная инфраструктура.

«В достижении технологического лидерства страны — национальной цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей. На площадке Форума будущих технологий будут созданы все условия для такого объединения. В этом году речь пойдет о новых материалах и химии, будут представлены достижения наших ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки», — рассказал заместитель председателя правительства России, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

Форум будущих технологий проводится ежегодно с 2023 года при поддержке Правительства России. Каждый год эксперты обсуждают новую технологическую область, которая имеет огромный потенциал и может обеспечить технологический суверенитет и лидерство страны.

В предыдущие годы представители науки, технологий и бизнеса уже говорили о квантовых коммуникациях и медицинских технологиях. В 2025-м речь пойдет о новых материалах и химии. Будут представлены достижения наших ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки. На Форуме рассмотрят весь спектр высокотехнологичных отраслей и проектов в области новых материалов и химии, развивающихся в России.

Ряд сессий будет посвящен медицинским и биотехнологиям. Междисциплинарные исследования на стыке физики, химии, биотехнологии, биофизики, молекулярной и клеточной биологии, медицины позволяют создавать биоматериалы для регенеративной медицины, а бионические протезы и экзоскелеты в сочетании с нейроинтерфейсами – восстанавливать утраченные функции организма и даже расширять возможности человека.

Также в повестке – обсуждения умных материалов, способных менять свойства при воздействии внешних факторов, самовосстанавливающихся материалов, сплавов с эффектом памяти.

Акцент будет сделан и на развитии цифровых технологий: квантовых коммуникациях, цифровом материаловедении и применении искусственного интеллекта в химии и материаловедении для решения промышленных задач.