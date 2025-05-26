ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз"

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Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд заявление о банкротстве ООО "Кофе Хауз", входящего в группу "Шоколадница". Об этом сообщает "Коммерсант".

Налоговая инспекция подала заявление 20 мая, однако его подробности неизвестны. По словам представителей "Шоколадницы", соответствующее заявление о банкротстве от налоговиков они не получали, а "Кофе Хауз" на данный момент не располагает активами и не ведет предпринимательской деятельности.

"Если компания официально не ведет деятельность и не имеет активов – вероятность введения процедуры банкротства достаточно высокая, так как компания, по сути, не способна погасить долги", – приводит "Коммерсант" слова адвоката Павла Желновода.

Шансы, что суд удовлетворит заявление налоговиков, будут высокими, если компания не исполнила обязательства по налогам на сумму более 2 миллионов рублей, а также если прошло более трех месяцев с момента возникновения долга, считает управляющий партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев.

В данный момент в Москве действуют пять кофеен "Кофе Хауз", ее владельцем считается Александр Колобов.