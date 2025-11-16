ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей

146

Собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта в России, которые не заплатят вовремя налоги, будет грозить пени, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, при просрочке уплаты налогов будет ежедневно начисляться пени в размере 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ. Это означает, что на каждые просроченные 100 рублей ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день.

Отмечается, что крайний срок уплаты налогов — 1 декабря 2025 года. В противном случае с 2 декабря будет начисляться пени.

Правила расчёта пени утверждены в Налоговом кодексе России.