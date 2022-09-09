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Флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября. Об этом «Известиям» рассказал собеседник, близкий к руководству компании в четверг, 8 сентября.

По его словам, после 30 ноября работу в России продолжат 3-4 флагманских магазина компании — в Метрополисе, Аффимоле, на Тверской. Там будут продавать остатки товара, нераспроданного в других магазинах сети в Москве и Подмосковье, а также остатки со склада, до продажи всех товаров, пояснил он.

«Магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров», — пояснили «Известиям» в службе поддержки H&M.