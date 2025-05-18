Эксперт дал советы по сбору ребенка в детский лагерь

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Более 5,7 миллионов российских детей в этом году отправятся в лагеря. Советами, которые помогут подготовить ребенка к поездке и сохранить родительское спокойствие, поделился 18 мая руководитель образовательных программ Enjoy Camp Николай Горбунов.

По его словам, выбор надежного лагеря — первый и самый важный шаг. Необходимо убедиться в наличии лицензии на образовательную деятельность, проверить квалификацию персонала и условия проживания. Особое внимание стоит уделить вопросам безопасности: как охраняется территория, какие существуют протоколы действий в экстренных ситуациях, есть ли медицинский работник. Полезно изучить отзывы других родителей не только на официальных ресурсах лагеря, но и на независимых площадках, пишут "Известия".

Сбор чемодана в такое путешествие требует особой тщательности. Важно учитывать погодные условия и планируемые активности — от спортивных мероприятий до походов. Одежду лучше разложить по комплектам, это поможет ребенку быстрее ориентироваться. Обязательными элементами гардероба станут головной убор, дождевик и удобная обувь с хорошей фиксацией. Не стоит забывать о базовой аптечке и индивидуальных лекарствах, если ребенок их принимает, — для последних необходимо составить подробную инструкцию для вожатых.

«Добавьте в чемодан что-то личное — книгу, фонарик, игрушку. Такой «островок дома» поможет ребенку в те моменты, когда он заскучает по родителям», — посоветовал специалист.

Необходимо учесть и правила детского лагеря в отношении гаджетов. Горбунов напомнил: сегодня многие лагеря ограничивают использование телефонов. Летний диджитал-детокс становится все более популярен, но, конечно, ребенку можно и нужно позвонить домой, и хочется отправить «кружочки» друзьям.

«Узнайте, какие правила «связи с внешним миром» установлены в лагере, чтобы внезапным звонком не отвлечь ребенка от занятий или игр. Также уточните удобный способ и время связи с вожатыми на случай непредвиденной ситуации. Но не тревожьтесь: если ребенок не звонит и не пишет — значит, у него все хорошо», — отметил эксперт.

Он также порекомендовал дать ребенку с собой смарт-часы с GPS, чтобы он ощущал связь с вами, но не отвлекался от активностей в лагере.

Специалист напомнил, что психологическая подготовка не менее важна, чем практическая. Ребенку нужно объяснить основные правила безопасности и алгоритмы действий в различных ситуациях. Стоит настроиться на то, что период адаптации может сопровождаться тоской по дому — это нормально. Главное, чтобы ребенок чувствовал вашу поддержку и уверенность в его самостоятельности.

«Ребенку важно знать, что он всегда может на вас рассчитывать, но вы при этом ему доверяете и радуетесь его самостоятельности. Чем больше у ребенка ощущение поддержки, тем легче ему пройти через адаптацию, подружиться, раскрыться и получить яркий летний опыт», — заключил Горбунов.