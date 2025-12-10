Экономист раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд

Экономист Илья Березнюк раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 9 декабря, он заявил, что обсуждение подорожания — скорее медийный повод, чем реальный экономический показатель. Он пояснил, что «индекс оливье» и подобные расчеты — это бытовая история, основанная на узком наборе продуктов и не позволяющая делать серьезные макроэкономические выводы.

По его словам, официальный индекс потребительских цен формируется по сложной формуле и учитывает сотни товаров и услуг, включая ЖКХ, тогда как упрощенные индексы легко искажаются из-за колебаний цен на отдельные продукты.

Березнюк подчеркнул, что «индекс оливье» может быть любопытным ориентиром для быта, но оценивать реальную экономическую ситуацию нужно по данным Росстата. А при планировании праздничного бюджета, по его словам, стоит ориентироваться не на усредненные «стоимости салата», а на реальные цены в магазинах, пишут "Известия".