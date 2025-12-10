Я нашел ошибку
Перед Новым годом супермаркеты начнинают снижать цены на мандарины и шампанское
У пассажира в Стройкерамике при проверке документов нашли крупную партию наркотиков
Каждый второй соискатель в Самарской области рассматривает поиск подработки этой зимой
В Самаре завершается приём заявок на конкурс «Лучший работодатель региона»
В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
Путин призвал сделать льготы многодетным семьям адресными
Экономист раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд
Ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года. Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
Госдума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о выезде с места жительства
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
118
Экономист Илья Березнюк раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 9 декабря, он заявил, что обсуждение подорожания — скорее медийный повод, чем реальный экономический показатель. Он пояснил, что «индекс оливье» и подобные расчеты — это бытовая история, основанная на узком наборе продуктов и не позволяющая делать серьезные макроэкономические выводы.

По его словам, официальный индекс потребительских цен формируется по сложной формуле и учитывает сотни товаров и услуг, включая ЖКХ, тогда как упрощенные индексы легко искажаются из-за колебаний цен на отдельные продукты.

Березнюк подчеркнул, что «индекс оливье» может быть любопытным ориентиром для быта, но оценивать реальную экономическую ситуацию нужно по данным Росстата. А при планировании праздничного бюджета, по его словам, стоит ориентироваться не на усредненные «стоимости салата», а на реальные цены в магазинах, пишут "Известия".

Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
466
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
466
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
262
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
974
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
506
