экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года

Порядка 1,7 миллиона человек необходимо вовлекать в российскую экономику ежегодно до 2032 года включительно. Всего потребуется заместить 12,2 миллиона человек, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

Министр отметил, что наиболее важным элементом кадрового прогноза является оценка замещающей кадровой потребности, которая складывается из потребностей в специалистах для новых рабочих мест, а также для замещения работников, выходящих на пенсию.

"Общая замещающая потребность на семь лет составляет 12,2 миллиона работников, в том числе 11,7 миллиона для замещения выбывающих на пенсию сотрудников и порядка 500 тысяч – это сотрудники, которые необходимы экономике в связи с созданием дополнительных рабочих мест", – сказал Котяков на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума.

Котяков добавил, что в России был впервые создан семилетний прогноз потребностей рынка труда, для которого опросили 330 тысяч компаний с общей численностью штата в 23 миллиона работников, пишет Смотрим.