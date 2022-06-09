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Дмитрий Песков рассказал о стратегии «островизации» России

9 июня 2022 09:10
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Дмитрий Песков рассказал о стратегии «островизации» России

Спецпредставитель президента России по вопросам технологического развития Дмитрий Песков рассказал о стратегии «островизации» России в своем комментарии для РБК.

По мнению Пескова, на данный момент технологического суверенитета нет ни у одного государства в мире, однако в ближайшие десятилетия его достижение станет «условием выживания любой крупной страны». В настоящее время реализуются одновременно четыре сценария развития, пояснил он. Самый наиболее вероятный из них — «островизация».

Как рассказал спецпредставитель, стратегия «технологического острова» подразумевает разделение крупных техноэкономических блоков, сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности прошлого века. Кроме того, ожидается перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, а также релокализация производства критических товаров.

То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас

Песков подчеркнул, что технологический суверенитет является частью сценария по строительству «острова» для России. «Это главная история на ближайшие 10 лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно — для Индии», — предположил он.

Технологический суверенитет должен решать простые задачи, отметил спецпредставитель. Среди них: обеспечение безопасности, получение энергии, продовольственная независимость, товары первой необходимости, транспортная связность, производство информации, а также «доступ к средствам производства средств производства».

При этом для достижения технологического суверенитета России предстоит ответить на несколько вызовов. Так, необходимо отреагировать на «зеленую» повестку, а также создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет сельхозпродукции и новые транспортные логистические коридоры с Азией. Помимо этого, следует решить проблему человеческого капитала и экспортировать глобальную безопасность, пишет Лента.

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