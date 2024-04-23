Дипломаты советуют россиянам судиться с Turkish Airlines

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В последние недели авиаперевозчик Turkish Airlines массово отказывает россиянам, летящим транзитом через Стамбул, в допуске на рейсы в страны Латинской Америки. Зачастую представители авиакомпании ведут себя грубо и не объясняют причин своего решения.

В посольстве России в Анкаре посоветовали туристам из России, потерявшим сотни тысяч рублей и время, подать в суд на недобросовестную компанию.

Как рассказали РИА Новости в посольстве, информация о внутренних правилах компании и требованиях к въезжающим в Латинскую Америку размещена на сайте Turkish Airlines на английском и турецком языках. Дипломаты неоднократно настоятельно просили Turkish Airlines сделать информацию доступной на русском языке, но это до сих не сделано.

В посольстве посоветовали россиянам фиксировать на видео инциденты в аэропорту и отправлять сообщения в посольство России: +90 (530) 941-03-68 и stambul@mid.ru.

Также следует обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и потребовать объяснений отказу в допуске на рейс.

Следующим этапом, уточнили в посольстве, станет подача судебного иска против авиакомпании по месту жительства заявителя. Дипломаты отметили, что судебное разбирательство по поводу возмещения материального и морального ущерба в Турции, видимо, не имеет перспектив.