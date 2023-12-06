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Депутаты одобрили появление в России банковских вкладов для бедных

6 декабря 2023 09:18
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Депутаты одобрили появление в России банковских вкладов для бедных

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно одобренному документу, небогатым россиянам будет доступно не более одного вклада с указанным лимитом и ежемесячной выплатой процентов по переменной ставке. Она, в свою очередь, не должна быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов, увеличенной на один процентный пункт. Проценты будут перечисляться на специальный указанный клиентом счет.

Проект вкладов для бедных был разработан для социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью дать им возможность получать гарантированный доход. Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на аналогичный срок, если гражданин остается получателем мер соцподдержки. Банки не смогут отказать россиянам с подтвержденным низким уровнем доходов в оформлении социальных вкладов и счетов, отмечается в законопроекте.

С идеей о создании специальных банковских вкладов для малообеспеченных россиян в 2021 году выступили в Центробанке. В мае 2023 года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму соответствующий законопроект, пишет Лента.

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