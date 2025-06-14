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Депутат Госдумы предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов

14 июня 2025 10:02
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Депутат Госдумы предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов должно быть отменено, а количество попыток сдачи теста по русскому языку ограничено. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов", - сказал депутат. По его мнению, плату за обучение детей мигрантов можно было бы направлять на премии учителям и создание необходимой инфраструктуры.

Он также отметил, что "надо лимитировать количество попыток, когда можно сдать тест на знание русского языка для того, чтобы учиться в школе". "Конечно, недопустимо, когда сегодня регионы начинают изыскивать средства из своих бюджетов на курсы, чтобы дети иностранцев получали необходимые знания и готовились к сдаче теста", - сказал парламентарий. Нилов подчеркнул, что надо прекратить "мучить детей", если они не в состоянии выучить русский язык, и они не должны находиться в России.

"Одно дело, когда в семье разговаривают на русском языке, другое дело, когда приезжают из сельской местности, где родители уже какое поколение сами не разговаривают на русском языке. Поэтому нужно, конечно, стимулировать изучение русского языка там, на их родине, там открывать больше наших школ, там предоставлять в том числе дистанционную возможность проходить соответствующие курсы, учить язык. И сюда приезжать уже подготовленным. Если не могут поступить - не нужно мучиться, пусть дома ожидают возвращения родителей на родину", - заключил глава комитета.

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