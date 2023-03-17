Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries

147

Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд депутатский запрос в связи с недовольством работников пунктов выдачи заказов Wildberries.

Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".

"Направил депутатские запросы в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру, Минтруд и даже написал письмо лично госпоже Бакальчук, указав в нем все требования бастующих", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Отдельно парламентарий подчеркнул, что КПРФ поддерживает "всех пострадавших от рук менеджмента Wildberries - как владельцев ПВЗ, так и работников пунктов выдачи".

Депутат выразил надежду, что в связи с этой историей может быть образован "боеспособный профсоюз работников отрасли", пишет РИА Новости.

"В законодательной части будут сделаны соответствующие выводы. Вроде бы готовность править законодательство в интересах прекариата заявили все фракции Госдумы", - добавил Обухов.