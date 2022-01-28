Дефицит воды в мире может привести к глобальному водному кризису

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Дефицит воды в мире в связи с изменением климата и загрязнением водоёмов может привести к глобальному водному кризису, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030-го года. Она отметила, что чистая питьевая вода уже стала одним из ценнейших ресурсов в мире.

Между тем в России, по словам вице-премьера, запасы подземных вод в 11 регионах вырастут вдвое благодаря дополнительной геологоразведке, передает Радио Маяк.