Что изменится в жизни россиян с 1 октября

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В октябре истекает срок, в который родители детей школьного возраста могут подать заявление на получение единоразовой выплаты в 10 тыс. рублей — сделать это можно до конца месяца. Кроме того, военных и сотрудников силовых структур ждет индексация зарплат, а оформлять документы на квартиры в новостройках дольщикам будут на несколько дней быстрее. Наконец, в середине месяца стартует Всероссийская перепись населения. Из-за пандемии она была отложена на год. Подробнее — в традиционном обзоре «Известий».

Последний месяц подачи заявлений на «школьные» выплаты

В октябре истекает срок, в который семьи с детьми школьного возраста, которые еще не получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей, могут обратиться с заявлением на ее получение.

Для этого им необходимо будет заполнить специальную электронную форму на портале госуслуг либо в отделении Пенсионного фонда России. Срок подачи заявлений истекает 1 ноября.

Напомним, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для подготовки к школе анонсировали летом этого года.

Получить ее смогут родители, усыновители, опекуны или попечители детей в возрасте от шести до 18 лет при условии, что шестилетнего возраста ребенок достиг не позднее 1 сентября этого года. В случае если речь идет о детях с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают обучение по общеобразовательной программе, возрастной порог увеличен до 23 лет.

Детские пособия на карту «Мир»

В начале месяца завершается период перевода детских пособий на карты «Мир». С этого момента на карты других платежных систем выплаты на детей приходить не будут.

Ранее на отечественную платежную систему перевели другие социальные выплаты, в том числе пенсионные. Их перевод завершился летом 2021 года.

Напомним, что карты отечественной платежной системы можно оформить в любом банке.

Тем, кто еще не оформил карту, деньги будут поступать на банковский счет. Получить их можно будет в отделении либо почтовым переводом.

Единоразовые «школьные» пособия эта мера не затронет — они будут начисляться на карты всех платежных систем.

Увеличение окладов для военных и силовиков

Оклады российским военным, в том числе тем, кто находится на срочной службе, с начала месяца повысят в 1,037 раза (или на 3,7%). Соответствующее постановление правительство приняло еще в мае этого года.

Повышение также коснется сотрудников других силовых структур, в том числе сотрудников Росгвардии, полицейских, пожарных, работников ФСИН и «лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской службы».

В прошлом году их оклады также индексировались, но в 1,03 раза (то есть на 3%).

Кроме того, до 1 октября правительство должно найти средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Такое поручение правительству в середине сентября дал Владимир Путин. Средства должны быть заложены в бюджет на 2022 и 2023 годы.

Ужесточение ограничений для банков по кредитам

Также с октября Центробанк ужесточит условия для банков, которые выдают кредиты уже закредитованным клиентам либо предлагают займы под высокий процент.

Для них увеличат так называемые коэффициенты риска. Так, самые высокие надбавки (500 п.п.) будут действовать для кредитов, выданных под 35% годовых и более. Минимальные — для займов под 10%, которые выдаются заемщикам с небольшой долговой нагрузкой.

Предполагается, что такие меры в том числе помогут в борьбе с микрокредитами, которые оформляются под высокие проценты.

Новые правила для дольщиков

С конца месяца дольщики смогут быстрее оформить документы на жилье в новостройке. Изменения в закон о государственной регистрации недвижимости вступают в силу с 28 октября.

По нему сроки регистрации договоров долевого участия сократятся. Вместо девяти дней с момента подачи документов в МФЦ оформление договоров займет от семи (при подаче через МФЦ) до трех дней (при отправке документов в Росреестр в электронном виде).

Кроме того, теперь при подаче документов на оформление услугами нотариуса можно будет воспользоваться вне зависимости от того, участвовал ли он в заключении самой сделки.

Оплата по QR-кодам

Оплатить товары или услуги по QR-кодам с начала октября смогут клиенты всех системно значимых банков (в перечень системно значимых банков входят 12 кредитных организаций).

В начале месяца истекает срок, в который кредитные организации должны были подключиться к системе оплаты товаров через систему быстрых платежей (СБП).

Остальные банки должны будут реализовать эту возможность не позднее апреля следующего года.

Тарифы на переводы в СБП также изменятся с начала месяца — государственные платежи останутся бесплатными, при переводе средств от граждан компаниям, индивидуальным предпринимателям или самозанятым нужно будет заплатить от 5 копеек (при переводе до 125 рублей) до 3 рублей (при сумме более 60 тыс. рублей).

Бесплатные прививки в частных клиниках

Прививки, которые входят в национальный календарь прививок, теперь можно будет бесплатно сделать в некоторых частных клиниках. Соответствующий закон был принят в июле этого года.

Новые правила распространяются только на негосударственные медучреждения, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Средства на них будут выделяться из федерального бюджета.

Национальный календарь прививок утверждается Минздравом. В него в том числе включены прививки от кори, краснухи, коклюша, ветряной оспы, дифтерии, гриппа, туберкулеза, гепатита В, дифтерии, столбняка, полиомиелита и других заболеваний. Всего — около трех десятков прививок для разных возрастных групп.

Завершение отсрочки на прохождение ТО

В октябре истечет отсрочка, которой могли воспользоваться автовладельцы, диагностические карты которых истекли в феврале, марте и апреле.

Если техосмотр должен был состояться в июне, то действие карты продлят до ноября.

Обязательным ТО является для владельцев легковых автомобилей, которым исполнилось четыре года. Для владельцев грузовиков, автобусов и такси за несвоевременное прохождение техосмотра или отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

Владельцы легковых автомобилей ответственности за отсутствие диагностической карты не несут, однако по действующим правилам она необходима для оформления полиса ОСАГО, за отсутствие которого может грозить штраф. В дальнейшем полис ОСАГО предлагают «отвязать» от обязательного прохождения государственного техосмотра (в том числе из-за нехватки соответствующих пунктов). Однако пока норма остается в силе.

Всероссийская перепись населения

Очередная перепись населения начнется в России в середине месяца — 15 октября. Традиционно перепись проводится раз в десять лет.

Согласно международным стандартам, принятым в стране, последняя состоялась в 2010-м, новая должна была пройти осенью 2020-го. Однако из-за пандемии ее решено было перенести. Сначала сроки были сдвинуты на весну 2021-го, затем — на август, а позднее — на октябрь этого года. Всего, как предполагается, в ней примут участие около 300 тыс. переписчиков. Кроме того, сообщить необходимые данные о себе можно будет на сайте госуслуг, не дожидаясь переписчика.