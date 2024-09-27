Число вакансий в сфере туризма выросло в России на 26%

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В России число вакансий в сфере туризма выросло по отношению к предыдущему году на 26%. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в честь Всемирного дня туризма выяснили, как изменились зарплаты для сотрудников сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также назвали регионы-лидеры по числу подобных предложений на рынке труда. Результаты исследования были предоставлены «Известиям» 27 сентября.

В январе – неполном сентябре 2024 года в России было открыто более 500 тыс. вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отрасль дефицитна — hh.индекс составляет по итогам августа только 3,5 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Подобная ситуация наблюдается почти во всех регионах страны, за исключением Москвы (4,3 резюме на вакансию) и СКФО (5,8).

Самыми востребованными специалистами в сфере гостеприимства в этом году в России стали повара/пекари/кондитеры (каждая пятая вакансия в отрасли, или 22% от общего числа), официанты/бармены/бариста (16%), менеджеры ресторана (5%), уборщики (5%), продавцы (4%), администраторы (4%), бухгалтеры (3%), хостес, курьеры, водители, менеджеры по продажам (по 2%), кладовщики, менеджеры по туризму, разнорабочие и кассиры (по 1%).

В опросе о переезде ради работы именно соискатели из сферы гостеприимства довольно решительно готовы жертвовать своим личным временем ради служебных задач — 40% против 35% по рынку в целом. Также респонденты из отрасли туризма признавались, что замотивировать их к релокации по работе сможет более доступное жилье на новом месте — 52% против 40% по рынку в целом.

«Работодатели, видя эту тенденцию и сталкиваясь с критичной нехваткой многих специалистов туротрасли особенно в сезон, не только повышают зарплаты, но и расширяют возможности соцпакетов. Так, например, официантам в 2024 году стали значительно чаще предлагать оплату питания, проживание, обучение, официальное трудоустройство и развоз домой на такси», — сказала руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

По количеству вакансий именно в гостиничной отрасли побеждает Краснодарский край — 18% от всех предложений в стране, в лидеры входят и Москва (16%), Санкт-Петербург (12%), Московская область (6%), Алтайский край и Новосибирская область (по 3%).

Если же смотреть на сферу гостеприимства с учетом не только гостиниц, но и вакансий в ресторанах, общепите и кейтеринге, то на первое место уверенно выходят Москва (22%) и Санкт-Петербург (14%), Кубань только на 3-м месте с 9%, далее расположились Московская (6%) и Свердловская (4%) области, а также Татарстан (2%).

Средняя предлагаемая зарплата выросла в профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» в целом по России на 25% к январю и на 41% год к году и составила по итогам августа 53 тыс. рублей. В региональном разрезе самый заметный рост зарплат для специалистов сферы гостеприимства произошел в Чеченской Республике — на 71% (с 35 тыс. до 60 тыс. рублей), Республике Тыва — на 45% (с 55 тыс. до 80 тыс. рублей), а также Магаданской области — на 38% (с 65 тыс. до 90 тыс. рублей), пишут "Известия".