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Число социальных предпринимателей в России впервые превысило 10 000 человек

15 сентября 2023 13:18
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Число социальных предпринимателей в России впервые превысило 10 000 человек

За 8 месяцев 2023г. число предпринимателей в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП), имеющих пометку о социальном характере своего бизнеса, увеличилось на 27%. По состоянию на 10 сентября оно составило 10173, впервые превысив знаковую отметку в 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные ФНС.

Из них 70% - индивидуальные предприниматели, остальные 30% - юридические лица. Для сравнения, всего в Реестре МСП 6,1 млн записей (рост на 1,5% за месяц), соотношение ИП и компаний составляет 64% и 36% соответственно.

Если говорить только про социальные предприятия, на сегодняшний день в реестре в 37 российских регионах насчитывается их свыше 100, то есть более 1% от общего количества субъектов МСП. Еще в 10 регионах таковых больше 200.

«Социальное предпринимательство — это всегда про развитие человеческого капитала. Cегодня в России действуют более 10 тысяч социальных предпринимателей, за год их количество выросло более чем на 30%, а за 3 года — в три раза. Тенденция к росту сохраняется. Этому способствует и господдержка: в 49 регионах действуют Центры инновации социальной сферы, для предпринимателей доступны микрофинансовые программы и гранты. Работа по поддержке сектора продолжается: сейчас в разработке изменения условий грантовой поддержки в части предоставления возможности повторного получения гранта и увеличения максимальной суммы гранта до 1 млн рублей за счёт средств регионального бюджета», — отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Традиционно возглавляет список Московская область. Здесь рост реестра наблюдается третий месяц подряд, он насчитывает уже 970 социальных предприятий, то есть 9,5% от общего количества по стране.

На втором месте Республика Башкортостан, которая в августе частично отыграла ухудшение показателей прошлого месяца. В этом регионе уже 606 предпринимателей, выбравших социально направленный бизнес. Наибольший рост их числа пришелся на июнь — плюс 66%. Не изменились данные по Нижегородской области, но это не помешало ей занять третье место с 442 такими субъектами МСП.

Также в десятке лидеров оказались Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (348 социальных предприятий), Ленинградская область (342), Приморский край (320), Москва (273), Волгоградская (248), Самарская (213) и Свердловская (207) области.

«Количество социальных предприятий не всегда прямо пропорционально численности населения в регионе, но зато связано с развитостью сектора МСП. Например, Санкт-Петербург (13-е место и 184 предприятия) в сентябре вошел в число наиболее быстрорастущих, показав увеличение на 15%. В целом мы видим повышение интереса к социально направленному бизнесу. Люди понимают, что могут реализовывать проекты, имеющие какую-то общественно полезную цель, получая достаточную для достижения финансовой независимости прибыль и пользуясь всеми мерами поддержки», - рассказывает директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Кроме северной столицы в перечень регионов с наилучшей динамикой попала Свердловская область — плюс 21% за месяц. Краснодарский край, занимая 11-ю строчку со 191 социальным предприятием, почти удвоил их число в июне, продолжив умеренный рост до сентября. На 10% расширился реестр Хабаровского края, а по сравнению с июнем увеличение составило 32% (с 93 до 123 субъектов).

Быстрое пополнение реестра также связано с активностью местных центров инноваций социальной сферы (ЦИСС), во многом обусловлен заинтересованностью и личностью их руководителей, объемом грантовой и иной поддержи и т. д. Например, в Пензенской области с начала лета количество социальных предприятий достигло 83, показав увеличение в 43%.

Пензенский ЦИСС является партнером Фонда «Наше будущее» и его бесплатного преакселератора «Школа социального предпринимательства». Также он выступает участником онлайн-курса «Бизнес-спринт», помогающего стать победителем грантового конкурса для социальных предпринимателей.

Сама область развивает систему персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) и запустила образовательный курс для людей с инвалидностью «Начни свое дело».

С другой стороны списка оказались регионы, отличающиеся хроническим бюджетным дефицитом, имеющие малонаселенные территории, не обладающие хорошей инфраструктурой поддержки. Во многих из них число социальных предпринимателей остается примерно на одном уровне уже на протяжении года.

 

 

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