БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре Петербурга

Украинские БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов.

"Петербург подвергается атаке БПЛА украинских нацистов. <...> Работают средства ПВО", — говорится в заявлении на сайте администрации.

Специалисты занимаются ликвидацией последствий, оперштаб координирует деятельность городских служб, пишет РИА Новости.

Логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи приостановили работу, сообщается в пресс-службе компании.