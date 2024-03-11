Более половины россиян предпочли бы жить в частном доме

Я нашел ошибку
Главные новости:
По факту покушения на дачу взятки должностному лицу в крупном размере возбуждено уголовное дело .
Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки в 192 тысячи рублей
Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески — более 566 тысяч тонн.
Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море
Всего за прошедшую неделю сотрудники ресурсного предприятия устранили 97 засоров на сетях водоотведения, промыли и прочистили почти 9 км канализационных труб.
Специалисты «РКС-Самара» устранили «праздничные» засоры
Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
Путин подписал закон о надбавке к пенсии прабабушек и прадедушек с иждивенцами
Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитана на 700 посещений в смену.
В Самаре в Куйбышевском районе новая поликлиника начала принимать первых пациентов
На месте ДТП проводились спасательные работы. В результате аварии три человека госпитализированы с различными травмами.
11 марта на трассе в Ставропольском районе столкнулись легковой автомобиль и кроссовер
В УФСИН СО проведен ряд мероприятий,  направленных на борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Психологи УИС СО проводят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков
Опросы позволяют гражданам выразить мнение, делиться предложениями и отзывами по тем или иным социально значимым и актуальным темам.
Жителей Самары приглашают к участию в опросах
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.75
0.41
EUR 98.88
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии завершились мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
Весь список
  • Персональные данные

Более половины россиян предпочли бы жить в частном доме

11 марта 2024 10:59
237
Более половины россиян предпочли бы жить в частном доме

Больше половины россиян (58%) хотели бы иметь свой дом, 32% мечтают жить в квартире, а 10% — в таунхаусе или другом жилье. Об этом говорится в результатах исследования компании «СберСтрахование» и сервиса «Ремонт со СберУслугами», с которыми ознакомились «Известия».

При этом в квартирах живет 81% респондентов. Из них 67% имеют собственную недвижимость, 13% арендуют жилье, 1% снимает комнату. В частных домах живут 12% россиян, в таунхаусе или общежитии — по 1% участников опроса.

Среди главных преимуществ частного дома перед квартирой респонденты назвали большую площадь и пространство (указал 71% опрошенных), свежий воздух (63%), тишину (51%). Для 42% россиян важна возможность выращивать овощи и фрукты, а для 38% — экологичность. По 35% опрошенных отметили важность огороженной территории и возможность завести животных. Еще 31% участников опроса считают преимуществом удобную планировку.

В то же время эксперты отметили, что основные причины, по которым россияне предпочли бы жить в квартире, — развитая инфраструктура (68%), доступные инженерные коммуникации (65%) и транспортная доступность (54%). Для 37% на первый план выходят близость к месту учебы или работы, а для 31% важен активный ритм жизни, который дает город, для 22% значима возможность заказывать доставку продуктов и товаров, а 21% считает преимуществом частые встречи с друзьями.

Кроме того, 54% респондентов предположили, что расходы на содержание и обслуживание частного дома выше, чем квартиры. В том, что траты будут примерно одинаковые, сходятся 30% опрошенных, а 16% считают, что жизнь в квартире обойдется дороже.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области временно ограничат движение грузовиков
11 марта 2024  13:55
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области временно ограничат движение грузовиков
172
В прошлом году в Самаре ликвидировали более 110 самовольно установленных киосков
11 марта 2024  13:28
В прошлом году в Самаре ликвидировали более 110 самовольно установленных киосков
243
В Год семьи любителей активного образа жизни самарцев приглашают заниматься спортом, готовить, ходить в музеи и кино
11 марта 2024  12:24
В Год семьи любителей активного образа жизни самарцев приглашают заниматься спортом, готовить, ходить в музеи и кино
384
Что можно и что нельзя делать на Масленицу: приметы и традиции на каждый день
11 марта 2024  10:45
Что можно и что нельзя делать на Масленицу: приметы и традиции на каждый день
522
В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали
10 марта 2024  12:39
В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали "Центральная"
661
Весь список