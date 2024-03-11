Более половины россиян предпочли бы жить в частном доме

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Больше половины россиян (58%) хотели бы иметь свой дом, 32% мечтают жить в квартире, а 10% — в таунхаусе или другом жилье. Об этом говорится в результатах исследования компании «СберСтрахование» и сервиса «Ремонт со СберУслугами», с которыми ознакомились «Известия».

При этом в квартирах живет 81% респондентов. Из них 67% имеют собственную недвижимость, 13% арендуют жилье, 1% снимает комнату. В частных домах живут 12% россиян, в таунхаусе или общежитии — по 1% участников опроса.

Среди главных преимуществ частного дома перед квартирой респонденты назвали большую площадь и пространство (указал 71% опрошенных), свежий воздух (63%), тишину (51%). Для 42% россиян важна возможность выращивать овощи и фрукты, а для 38% — экологичность. По 35% опрошенных отметили важность огороженной территории и возможность завести животных. Еще 31% участников опроса считают преимуществом удобную планировку.

В то же время эксперты отметили, что основные причины, по которым россияне предпочли бы жить в квартире, — развитая инфраструктура (68%), доступные инженерные коммуникации (65%) и транспортная доступность (54%). Для 37% на первый план выходят близость к месту учебы или работы, а для 31% важен активный ритм жизни, который дает город, для 22% значима возможность заказывать доставку продуктов и товаров, а 21% считает преимуществом частые встречи с друзьями.

Кроме того, 54% респондентов предположили, что расходы на содержание и обслуживание частного дома выше, чем квартиры. В том, что траты будут примерно одинаковые, сходятся 30% опрошенных, а 16% считают, что жизнь в квартире обойдется дороже.