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Банкам запретят открывать счета несовершеннолетним россиянам

13 мая 2025 10:04
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Банкам запретят открывать счета несовершеннолетним россиянам

Банкам запретят открывать счета несовершеннолетним россиянам без согласия их родителей (усыновителей, попечителей). Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов «Единой России» Госдума готовится принять в первом чтении 13 мая.

«Банк России информационным письмом от 25 августа 2021 г. рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать у них письменные согласия их законных представителей. Между тем на сегодня, несмотря на позицию Банка России, кредитными организациями широко используется практика открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, обосновывая такой порядок тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада», — говорится в пояснительной записке, которая есть у «Известий».

В ней также сообщается, что в такой ситуации, по мнению банков, выдача дебетовых карт несовершеннолетним не требует письменного согласия их законных представителей.

«Однако в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей», — сообщают депутаты, предлагая запретить такую практику.

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