Банк России продолжает усилия по возвращению международных резервов в долларах и евро

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Банк России продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро, сообщила на встрече с думской фракцией КПРФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что указом президента были введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран, пишет Интерфакс.

"Поэтому у нас есть переговорная позиция по этому вопросу", - отметила она.

Евросоюз, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. О подготовке исков в связи с этим Набиуллина заявила весной 2022 года.

Международные резервы России на 7 апреля 2023 года достигли $600,8 млрд, тогда как на 6 января 2023 года они составляли $582 млрд.

"Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, но и учитываем и то, как меняется наша внешняя торговля", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что с 2014 года международные резервы формировались исходя из двух типов рисков: финансово-экономических и геополитических. "Для защиты от геополитических рисков мы накапливали золото и юани. Для того, чтобы защититься от экономических, финансовых рисков, например, таких, как падения цен на нефть, которые достаточно часто происходят, мы держали часть резервов в тех валютах, в которых в основном шла наша внешняя торговля - она шла в долларах и евро. Сейчас мы видим, как перестраивается экономика, но она долгие годы шла, экспорт-импорт именно в долларах и евро", - подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, у России есть "подушка безопасности" в неподверженных санкциям активах.

"Одновременно, представьте себе, если бы проблемы глобальной финансовой системы, они есть, сейчас можем их наблюдать, догнали бы нас быстрее, чем геополитические шоки. И если бы мы в таком случае не имели валютных резервов, в тех валютах, в которых работает наша экономика, торговля продолжалась бы в долларах, евро, компании долги брали бы в долларах и евро, мы тогда не смогли бы демпфировать шок для нашей экономики", - подчеркнула она.