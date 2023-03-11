Я нашел ошибку
Главные новости:
В динамичном и зрелищном мероприятии приняли участие 6 сборных команд 31 пожарно-спасательного отряда.
В Тольятти состоялись соревнования по мини-футболу среди пожарных-спасателей
В Самаре на скандальной стройке ЖК «Космолет» возобновились работы
В Самаре на скандальной стройке ЖК «Космолет» возобновились работы
В Кинельском районе грабителя задержали на месте преступления
В Кинельском районе грабителя задержали на месте преступления
Магазины Вershka, Zara и Pull&Bear откроются в России в апреле под новыми названиями
Магазины Вershka, Zara и Pull&Bear откроются в России в апреле под новыми названиями
В Волжском районе остановили машину, перевозившую краденое
В Волжском районе остановили машину, перевозившую краденое
авиадиспетчеры возмутились индексацией зарплат на 0,49%
Авиадиспетчеры возмутились индексацией зарплат на 0,49%
В Советском районе Самары водитель сбил женщину
В Советском районе Самары водитель сбил женщину
Россияне стали предпочитать более дешевые смартфоны
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.94
0.04
EUR 80.4
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные

Авиадиспетчеры возмутились индексацией зарплат на 0,49%

11 марта 2023 12:39
136
авиадиспетчеры возмутились индексацией зарплат на 0,49%

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров пожаловался на нарушение прав работников отрасли — причиной тому, как утверждают представители ФПАД, стало решение руководства Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ повысить зарплаты в 2023 году лишь на 0,49%. 

В профсоюзе считают, что это «не соответствует требованиям трудового законодательства», а реальная индексация должна соответствовать уровню инфляции и составить 11,9%. Глава организации Сергей Ковалев уже заявил о готовности отстаивать свою правоту в суде. Юристы же считают ситуацию неоднозначной — закон не обязывает компании повышать зарплату именно на величину инфляции. А суд может встать на сторону работодателя — если тот докажет, что размер индексации связан со сложной экономической ситуацией в отрасли, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
10 марта 2023  10:28
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
425
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
527
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
499
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
809
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
3877
Весь список