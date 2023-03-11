авиадиспетчеры возмутились индексацией зарплат на 0,49%

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Федеральный профсоюз авиадиспетчеров пожаловался на нарушение прав работников отрасли — причиной тому, как утверждают представители ФПАД, стало решение руководства Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ повысить зарплаты в 2023 году лишь на 0,49%.

В профсоюзе считают, что это «не соответствует требованиям трудового законодательства», а реальная индексация должна соответствовать уровню инфляции и составить 11,9%. Глава организации Сергей Ковалев уже заявил о готовности отстаивать свою правоту в суде. Юристы же считают ситуацию неоднозначной — закон не обязывает компании повышать зарплату именно на величину инфляции. А суд может встать на сторону работодателя — если тот докажет, что размер индексации связан со сложной экономической ситуацией в отрасли, пишут "Известия".