Авиабомбу времен войны обнаружили в новом ЖК в Санкт-Петербурге

Сотрудники МЧС России обнаружили и уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны на строительной площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по городу в своем Telegram-канале.

Опасная находка – боеприпас типа ФАБ-250 – была обнаружена при проведении земляных работ на проспекте Маршала Блюхера. Специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра извлекли бомбу из земли и вывезли ее на специальный полигон для ликвидации.

"Специалисты извлекли боеприпас из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон, где и прогремело "эхо войны", – говорится в публикации ведомства.

После вывоза боеприпаса и его подрыва на полигоне угроза для жителей была полностью устранена, пишет Смотрим.