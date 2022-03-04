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Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о риске для всей отрасли кинопоказа в РФ

4 марта 2022 13:29
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Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о риске для всей отрасли кинопоказа в РФ

Крупнейшее профобъединение в киноиндустрии России, объединяющее более 700 кинотеатров, Ассоциация владельцев кинотеатров РФ (АВК), выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об прямой угрозе «ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране».

АВК заявила, что в условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций ряда государств в отношении Российской Федерации, в том числе и напрямую касающихся кинотеатров, отрасль проката ждет ликвидация с высокой степенью вероятности.

«Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта, и их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок. При этом кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки», — указывает АВК в своем заявлении.

К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте, подчеркивают участники крупнейшего профобъединения в киноиндустрии России, пишет Обозрение.

«К тому же выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесен с ближайших дат или вовсе отменен, несмотря на то, что эти фильмы получили государственную поддержку на производство».

«Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта»

АВК заявила, что в отрасли кинопоказа крайне обострилась ситуация с техническим и технологическим обеспечением.

«Поставка кинооборудования и всех его комплектующих, включая лампы для проекторов, без которых невозможно демонстрировать фильмы, прекращена. Оценить запасы оборудования и комплектующих в компаниях, осуществляющих их поставку, сложно, но эти запасы иссякнут еще до середины 2022 года. Российских аналогов на сегодня не существует», — указывают участники АВК.

Ассоциация перед лицом угрозы ликвидации всей отрасли просит правительство принять срочные меры для сохранения кинотеатров в работоспособном состоянии и предотвратить остановку кинопоказа.

«Как долго будет сохраняться такая ситуация спрогнозировать невозможно», — считают в АВК.

Ассоциация владельцев кинотеатров является крупнейшим профессиональным объединением в киноиндустрии России, объединяющей более 700 кинотеатров с более чем 2600 экранов по всей стране.

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