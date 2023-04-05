Анонсировано объемное выступление Владимира Путина

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Владимир Путин в среду выступит с объемной речью в Большом Кремлевском дворце. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она будет посвящена внешней политике.

Глава государства около 15.00 по московскому времени примет верительные грамоты от иностранных послов.

Как далее рассказал Песков, около 13.00 по московскому времени Путин проведет заседание Совета безопасности России. "Большой Совбез" организован в формате видеоконференции.

С президентом очно будут присутствовать главы четырех новых российских регионов – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Будет обсуждаться тема безопасности населения на новых территориях, а также обеспечение правопорядка.

После выступления Путина свой доклад сделает вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет Смотрим.