Аномальные морозы в России начнут отступать

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Наступающая неделя в России пройдет под знаком потепления. Правда, потеплеет везде по-разному.

Аномальные морозы в Россию принесла целая система малооблачных антициклонов. К концу минувшей недели практически вся страна оказалась в их власти. Из-за этого арктический воздух в циркуляции очагов высокого давления еще и активно выстывал в ночные часы. Сегодня такая ситуация сохранится в азиатской части страны. Русскую равнину, напротив, продолжит затягивать облачность атлантического циклона. Причем, на юге Черноземья, в низовьях Волги и Дона, снова не исключено выпадение замерзающих осадков.

Сегодня на западе европейской России температура вернется в норму. Столбики термометров поднимутся до -3… -8 градусов. В Поволжье, Предуралье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится аномальная стужа. Но и для этих регионов есть хорошие новости. Циклон туда пробиться не сможет, зато в область гигантского антициклона станут поступать более теплые воздушные массы с юга. Медленно, но верно и туда придет потепление, пишет Смотрим.