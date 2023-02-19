Аналитики заявили о росте «индекса блинов» на 7% на Масленицу в 2023 году

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В преддверии Масленицы аналитики выяснили, что «индекс блинов» в 2023 году вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» 19 февраля.

Расчет «индекса блинов» был сделан на основе рецепта приготовления блюда на четыре человека по «быстрому» способу. Для блинов понадобится 500 мл молока, два яйца, 200 г муки, три столовые ложки подсолнечного масла, а также сахар и соль.

Так, средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах составил 93 рубля, что на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом в Москве чек оказался на уровне 99 рублей (на 5% выше, чем в прошлом году), в Санкт-Петербурге — 96 рублей (на 10% выше), в Казани — 90 рублей (на 9% выше), в Екатеринбурге — 102 рубля (на 10% выше), в Новосибирске — 103 рубля (на 6% выше), пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана