Акция «Уступи дорогу поездам!» стартует на Куйбышевской железной дороге

Работники Куйбышевской железной дороги начинают профилактический месячник «Уступи дорогу поездам!», который пройдет на всей сети ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября 2025 года в преддверии нового учебного года.

Основная цель акции – формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и снижение числа транспортных происшествий вблизи железной дороги.

Наиболее частыми причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и травмирование электротоком.

Сотрудники железной дороги вновь напомнят школьникам о важности соблюдения правил безопасности на транспорте. В сотрудничестве с подразделениями Управления на транспорте МВД России будут организованы рейды на станциях и перегонах КбшЖД для выявления подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Кроме того, в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования детей, расположенных рядом с железной дорогой, будут проведены разъяснительные беседы. В рамках этих мероприятий планируется распространение печатных и электронных материалов о правилах поведения вблизи железной дороги, а также тематических сувениров.

Такой подход к профилактической работе поможет привлечь внимание подростков к необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.