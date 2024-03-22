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Актера Никиту Кологривого снова привезли в суд Новосибирска, чтобы пересмотреть наказание. Как сообщает Telegram-канал Shot, прокуратура настаивает на 15 сутках в изоляторе временного содержания (ИВС) вместо назначенных 7 суток.

Также стало известно, что артист взял в местной библиотеке несколько книг: «Бесы» Федора Достоевского, «Дар бесценный» Натальи Кончаловской, «Защита поручена Ульянову» Вениамина Шалагинова и «Джек» Альфонса Доде.

Ранее звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривого отправили в изолятор на семь суток за пьяный дебош в местном баре. В ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку. После этого дебошир устроил потасовку, укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого по делу о мелком хулиганстве на семь суток. Сам же актер заявил, что обжаловать решение не будет. Прокурор во время судебного заседания в Новосибирске просил арестовать актера на 15 суток за мелкое хулиганство, пишет Лента.