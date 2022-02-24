Аксенов объявил о введении в Крыму режима повышенной готовности

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В Крыму вводится режим повышенной готовности на фоне проведения Россией операции по защите Донбасса. Соответствующий указ в четверг, 24 февраля, подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится и не планируется. Между тем, в Крыму приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр полуострова.

Ранее в четверг сообщалось, что приграничные пункты пропуска в Крыму закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополя. В приграничных районах закрыты школы и детские сады, а все силы МЧС приведены в повышенную готовность.

По словам главы республиканского МЧС Сергея Садаклиева, ситуация под контролем, жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Он отметил, что в течение дня поступали обращения на горячую линию от желающих покинуть Армянск, который находится вблизи с границей Украины. В городе готовятся первые два пункта приема беженцев. Они перевозятся в город Красноперекопск и разместятся в местном доме культуры.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, президент России обозначил цели военной операции, речи о войне России с Украиной не идет. Операция проводится для сохранения жизни и здоровья жителей ДНР и ЛНР.