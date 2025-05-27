агрегаторы такси могут стать "сервисами аренды машин с водителями"

139

Российские агрегаторы по предоставлению услуг такси намерены отказаться от своего статуса и начать деятельность в качестве "сервисов аренды машин с водителями", сообщает газета "Известия".

Такой вид автомобильных перевозок, как аренда машин с водителем, предполагает отсутствие дорогостоящего ОСАГО и страховки ОСГОП, проведения медосмотров и техосмотров, оформления путевых листов водителям и других процедур, связанных с законом о такси.

"Законопроект о перевозках легковыми машинами в виде "аренды с водителем" нужен, чтобы не классифицировать их как такси", – приводят "Известия" слова руководителя Объединения самозанятых России Ивана Литвинова.

Согласно публикации, желание сервисов поменять свой статус связано с введением в регионах России более жесткого контроля за медосмотром водителей, необходимостью оформления дополнительных страховок перевозчиков и вступлением в силу закона о локализации машин.

В стране насчитывается около 2,5 миллиона водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, для них, по мнению Литвинова, необходимо ввести отдельное регулирование, пишет Смотрим.

Нынешний закон о такси создавался под особенности таксопарков крупных городов и недостаточно учитывает интересы частных перевозчиков, работающих периодически на личных автомобилях, считает директор агрегатора "Максим" Максим Шушарин. Для частного перевозчика на своем авто требования закона невыполнимы, поскольку в регионах нет инфраструктуры медицинских и технических осмотров, а стоимость страховок для такси может превышать годовую выручку водителя, отметил Шушарин.