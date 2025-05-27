агрегаторы такси могут стать "сервисами аренды машин с водителями"

Я нашел ошибку
Главные новости:
За одну прогулку экскурсанты познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры.
«ЗИМ Галерея»: 30 мая стартует цикл бесплатных пешеходных экскурсий «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» 
Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани транспортные полицейские задержали мужчину, который незаконно ловил лещей и карасей
Всего в районе провели ремонт шести Домов культуры.
В Красноармейском районе продолжается модернизация и обновление объектов культуры
Отказ от курения — это важный шаг к улучшению здоровья и качества жизни.
Самарский врач назвала 5 здоровых методов, которые помогут отказаться от курения
 Победители получат финансовую поддержку в размере до 2 млн рублей и экспертное сопровождение.
 Открыт прием заявок на конкурс «Добрый спорт» Фонда Тимченк
В формате свободного общения студенты задали вопросы о разных аспектах спорта.
В Самарском университете состоялась встреча студентов с министром спорта Лидией Рогожинской
В программу слёта были включены задания по таксации леса, ботанике, дендрологии, а также по спортивному туризму. 
Юные лесоводы губернии - победители фестиваля «Лесные горизонты»
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея открывают совместную выставку самарских художников
В Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре»
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Весь список
  • Персональные данные

Агрегаторы такси могут стать "сервисами аренды машин с водителями"

27 мая 2025 12:59
139
агрегаторы такси могут стать "сервисами аренды машин с водителями"

Российские агрегаторы по предоставлению услуг такси намерены отказаться от своего статуса и начать деятельность в качестве "сервисов аренды машин с водителями", сообщает газета "Известия".

Такой вид автомобильных перевозок, как аренда машин с водителем, предполагает отсутствие дорогостоящего ОСАГО и страховки ОСГОП, проведения медосмотров и техосмотров, оформления путевых листов водителям и других процедур, связанных с законом о такси.

"Законопроект о перевозках легковыми машинами в виде "аренды с водителем" нужен, чтобы не классифицировать их как такси", – приводят "Известия" слова руководителя Объединения самозанятых России Ивана Литвинова.

Согласно публикации, желание сервисов поменять свой статус связано с введением в регионах России более жесткого контроля за медосмотром водителей, необходимостью оформления дополнительных страховок перевозчиков и вступлением в силу закона о локализации машин.

В стране насчитывается около 2,5 миллиона водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, для них, по мнению Литвинова, необходимо ввести отдельное регулирование, пишет Смотрим.

Нынешний закон о такси создавался под особенности таксопарков крупных городов и недостаточно учитывает интересы частных перевозчиков, работающих периодически на личных автомобилях, считает директор агрегатора "Максим" Максим Шушарин. Для частного перевозчика на своем авто требования закона невыполнимы, поскольку в регионах нет инфраструктуры медицинских и технических осмотров, а стоимость страховок для такси может превышать годовую выручку водителя, отметил Шушарин.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Таксистов будут штрафовать за незнание Москвы
27 мая 2025, 10:18
Таксистов будут штрафовать за незнание Москвы
Соответствующий закон 21 мая подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Транспорт
159
Электробусы в Самарской области нецелесообразны
22 мая 2025, 11:59
Электробусы в Самарской области нецелесообразны
Это требует больших финансовых вложений. Транспорт
462
Трамвайную ветку до Крутых Ключей в Самаре в ближайшие годы продлевать не будут
19 мая 2025, 12:57
Трамвайную ветку до Крутых Ключей в Самаре в ближайшие годы продлевать не будут
По словам Ивана Носкова, сейчас первостепенны другие задачи. Транспорт
520
В центре внимания
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
27 мая 2025  14:07
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
104
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
27 мая 2025  12:09
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
162
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
359
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
276
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
537
Весь список