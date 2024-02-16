«Аэрофлот» получил в собственность еще 7 лизинговых самолетов

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Авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи самолетам. Об этом сообщила сама компания.

«Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга», — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила суммы урегулирования.

Урегулирование с зарубежными лизингодателями связано с санкциями западных стран против российских авиакомпаний, которые они ввели после начала спецоперации. Большинство самолетов у российских перевозчиков взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда, пишет Ура.ру.