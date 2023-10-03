Абоненты смогут посещать соцсайты при нулевом балансе

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Срок бесплатного доступа абонентов к социально-значимым сайтам увеличат с одного до семи дней, сообщает сайт правительства.

Длительность бесплатного доступа к социально значимым сайтам независимо от баланса на счете абонента увеличат в рамках программы "Доступный интернет" с 24 часов до семи суток без необходимости повторного подключения.

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 г.

Программу "Доступный интернет" внедряют в России по поручению президента Владимира Путина.

Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым сайтам закреплена в законе "О связи".

Перечень сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, определяет правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Сведения о бесплатных сайтах размещают на сайте Роскомнадзора.

Сейчас в список входят сайт госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте", пишет Смотрим.