Абоненты смогут посещать соцсайты при нулевом балансе

Срок бесплатного доступа абонентов к социально-значимым сайтам увеличат с одного до семи дней, сообщает сайт правительства.
Длительность бесплатного доступа к социально значимым сайтам независимо от баланса на счете абонента увеличат в рамках программы "Доступный интернет" с 24 часов до семи суток без необходимости повторного подключения.
Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 г.
Программу "Доступный интернет" внедряют в России по поручению президента Владимира Путина.
Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым сайтам закреплена в законе "О связи".
Перечень сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, определяет правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Сведения о бесплатных сайтах размещают на сайте Роскомнадзора.
Сейчас в список входят сайт госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте", пишет Смотрим.