45% россиян верят в Деда Мороза

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Дед Мороз всё еще играет значимую роль в празднике — 45% россиян заявляют, что верят в его существование. Об этом сообщается в исследовании международного оператора экспресс-доставки СДЭК, с которым ознакомились «Известия» 31 декабря.

По данным исследования аналитиков, 74% респондентов согласились с тем, что Дед Мороз заслуживает отдыха или подарка на Новый год, подчеркивая его значительные усилия. Также 9% высказали мнение, что ему следует взять небольшой перерыв во время праздников. В то же время 8% опрошенных считают, что он должен продолжать работать без перерывов, так как олицетворяет дух новогодних праздников.

Кроме того, россияне подошли к вопросу подарков для Деда Мороза с креативом. Треть выбрали бы в подарок ручную поделку или сувенир, 31% предпочел бы корзину с лакомствами, а 28% предложили игрушку, которая приносит радость детям. При этом 63% участников опроса считают, что подарок обязательно должен сопровождаться открыткой с личным пожеланием, тогда как 16% готовы оставить его анонимным.

Эксперты подчеркнули, что особенно интересным стал вопрос о том, какой подарок принесет Деду Морозу наибольшее удовольствие. 48% респондентов считают, что наибольшее счастье ему принесут подарки с детскими рисунками и письмами благодарности, 20% выбрали игрушки, сделанные руками детей, 15% предложили набор практичных вещей, а 14% — упаковку с традиционными сладостями из различных стран.