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31 мая официально стало Днем российской адвокатуры

29 июня 2025 12:33
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31 мая официально стало Днем российской адвокатуры

На 31 мая официально назначен профессиональный праздник – День российской адвокатуры. Соответствующее постановление подписано российским премьером Михаилом Мишустиным, пишет Смотрим.

Ранее в адвокатском сообществе именно эту дату считали днем, когда отмечается их праздник. Дело в том, что именно 31 мая 2002 года был подписан Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Традиционно в коне мая Федеральная палата адвокатов и региональные адвокатские палаты организовывают акцию "Адвокаты – гражданам", в рамках которой гражданам бесплатно оказывают юридическую помощь по вопросам права.

Инициатором идеи сделать 31 мая официальным профессиональным праздником для адвокатов стал Минюст. Предложение было поддержано главой российского государства.

"Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и ее высокое публично-правовое значение для российской государственности", – сказано в пояснительной записке.

Также в России недавно стали отмечать День метростроителя.

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