30 тонн гуманитарной помощи доставили Вооруженные силы России в Харьковскую область

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Об этом сообщили в Минобороны.

Колонна с гуманитарным грузом была отправлена из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов. В Минобороны уточнили, что вся гуманитарная помощь – продукты питания и бутилированная питьевая вода- переданы женщинам, детям, пожилым людям, проживающим, в том числе в городе Волчанск и поселке городского типа Казачья Лопань. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.

Ранее на базе Национального центра управления обороной России был создан координационный штаб по гуманитарному реагированию. Он решает задачи оказания всесторонней помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, передает Радио Маяк.