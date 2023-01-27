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Телеканал "Россия – Культура" приурочил к памятной дате показ документального фильма "Любовь за колючей проволокой".

27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, находившийся на территории Польши. По разным оценкам, в нем погибли от 1,5 до 4 млн человек.

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о Международном дне памяти жертв Холокоста. В разных странах мира в память о них созданы музеи и мемориалы, среди которых Яд Вашем в Иерусалиме, дом-музей Анны Франк в Амстердаме, мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, Центр документации и мемориал в Париже, пишет Смотрим.