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1 миллиард рублей собран на помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокусе"

26 марта 2024 10:55
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1 миллиард рублей собран на помощь семьям погибших и пострадавшим в "Крокусе"

На помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте в Crocus City Hall собран почти миллиард рублей. Уже назначены 22 пенсии по случаю потери кормильца, пишет Смотрим.

Об этом на совещании у президента по мерам, принимаемым после теракта в Crocus City Hall, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Вице-премьер пообещала Путину держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в концертном зале. Семьи погибших получат выплаты в три миллиона рублей, госпитализированные пострадавшие – по миллиону, а получившие легкие травмы – по 500 тысяч.

Голикова добавила, что 52 пострадавших в теракте уже выписаны из больниц. На лечении в стационарах остаются 93 пациента, в том числе пятеро детей. Состояние девяти пострадавших в теракте, в том числе одного ребенка, оценивается как крайне тяжелое.

Для приема пострадавших, отметила зампред главы правительства, было подготовлено полторы тысячи коек в московских и подмосковных медучреждениях. За выходные в донорских пунктах России для пострадавших в теракте было собрано 4 тысячи 642 литра крови и 1 тысяча 130 литров плазмы. Своей кровью поделились 11 тысяч 822 донора.

Также российский вице-премьер отметила, что в акциях памяти жертв теракта 24 и 25 марта приняли участие более 1,6 миллиона человек.

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