История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона.
Золотые карманные часы погибшего пассажира «Титаника» проданы на аукционе за $2,3 млн
Всероссийский литературный конкурс посвящён известному самарскому писателю Александру Малиновскому, творческое наследие которого содержит вневременные ценности и культурные коды, способные оказать позитивное влияние на жизненные установки российского обще
Стартовал приём заявок на участие в III Всероссийском литературном конкурсе «Экология души»
 Артур Чубаркин,полярник, почетный член Русского географического общества, заслуженный путешественник России. Вместе с экспедицией он искал снежного человека на Памире и установил флаг Самарской области на Северном Полюсе.
В Самарской областной библиотеки для слепых состоится встреча с Артуром Чубаркиным
Организаторы мероприятий вблизи образовательных учреждений разъясняли водителям и пешеходам важность использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактические мероприятия с водителями и пешеходами
А Ирина Рогозина, взявшая бронзу на ЧМ, стала серебряным призером чемпионата Европы в категории до 49 кг.
Рафаиль Аюкаев из Самарской области выиграл чемпионат Европы по тхэквондо
Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина».
Знакомьтесь, Бжик: в Сколково представили маскота технопарка «Жигулёвская долина»
Он погиб в ДТП вечером 21 ноября в Волжском районе у села Дубовый Умет. Там столкнулись три автомобиля — KIA Rio, LADA Granta и LADA Priora. 
В Самаре простились с директором металлургического колледжа Николаем Мальцевым
В следующем матче "Крылья Советов" в Набережных Челнах сыграют с "КАМАЗОМ". Игра состоится в четверг, 27 ноября.
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Золотые карманные часы погибшего пассажира «Титаника» проданы на аукционе за $2,3 млн

23 ноября 2025 22:36
133
История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона.

Золотые часы магната Исидора Штрауса, одного из пассажиров первого класса «Титаника», проданы на аукционе за рекордные £1,78 млн ($2,3 млн), сообщил аукционный дом Henry Aldridge & Son на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Стартовая цена составила £1 млн, сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.

Время на часах остановилось в 02:20 — тогда корабль скрылся под водой 15 апреля 1912 года.

Штраус отказался занять место в шлюпке, решив разделить судьбу других людей на судне. Ида также отказалась спастись, решив погибнуть вместе супругом, замужем за которым она была 41 год. Место в шлюпке Штраусы отдали своей горничной. История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона. Они изображены сидящими вместе в каюте, которую заполняет вода, пишет ТАСС.

Поисковая команда обнаружила тело Штрауса вместе с его личными вещами. Среди них были и часы Jules Jurgensen с инициалами IS — мужчина получил их в подарок на свой 43-й день рождения в 1888 году. Тело Иды Штраус так и не было найдено. Позднее часы были возвращены сыну Штрауса Джесси вместе с другими личными вещами.

 

Фото:   freepik.com

