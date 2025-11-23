Золотые карманные часы погибшего пассажира «Титаника» проданы на аукционе за $2,3 млн

133

Золотые часы магната Исидора Штрауса, одного из пассажиров первого класса «Титаника», проданы на аукционе за рекордные £1,78 млн ($2,3 млн), сообщил аукционный дом Henry Aldridge & Son на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Стартовая цена составила £1 млн, сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.

Время на часах остановилось в 02:20 — тогда корабль скрылся под водой 15 апреля 1912 года.

Штраус отказался занять место в шлюпке, решив разделить судьбу других людей на судне. Ида также отказалась спастись, решив погибнуть вместе супругом, замужем за которым она была 41 год. Место в шлюпке Штраусы отдали своей горничной. История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм "Титаник" 1997 года Джеймса Кэмерона. Они изображены сидящими вместе в каюте, которую заполняет вода, пишет ТАСС.

Поисковая команда обнаружила тело Штрауса вместе с его личными вещами. Среди них были и часы Jules Jurgensen с инициалами IS — мужчина получил их в подарок на свой 43-й день рождения в 1888 году. Тело Иды Штраус так и не было найдено. Позднее часы были возвращены сыну Штрауса Джесси вместе с другими личными вещами.

Фото: freepik.com