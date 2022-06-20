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Знаменитый плавучий ресторан Гонконга перевернулся в море и затонул

20 июня 2022 22:43
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Никто не пострадал, но спасти судно не удалось.

Знаменитый плавучий ресторан Jumbo в Гонконге перевернулся в Южно-Китайском море после того, как его отбуксировали из города, сообщили "Известия" со ссылкой на The Seattle Times.

В сообщении говорится, что ресторан столкнулся с «неблагоприятными условиями», когда он проходил мимо островов Сиша. Отмечается, что в судно попала вода и оно начало опрокидываться.

Компания заявила, что никто не пострадал, но спасти судно не удалось.

«Поскольку глубина воды на месте происшествия составляет более тысячи метров, чрезвычайно сложно проводить спасательные работы», — говорится в заявлении.

Плавучий ресторан Jumbo длиной почти 80 м был достопримечательностью Гонконга на протяжении более четырех десятилетий. Среди гостей ресторана была даже королева Великобритании Елизавета II. Ресторан не раз демонстрировался в различных фильмах, в том числе в боевиках с участием Джеки Чана.

Jumbo мог одновременно прокормить до 2,3 тыс. гостей.

 

Фото: REUTERS/Tyrone Siu/"Известия"

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