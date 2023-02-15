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Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие

15 февраля 2023 10:44
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Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столет

Мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии в начале февраля, стали «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие». Это признал Ханс Клюге, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе, сообщает журнал Politico.

«Мы все еще изучаем его величину. Его истинная стоимость пока неизвестна. Я ожидаю, что в ближайшие дни число [жертв] увеличится как минимум вдвое, поскольку мы получим более точную оценку масштабов этого кризиса и потребностей», — заявил он.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч, пишет Лента.

 

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