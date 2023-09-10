землетрясение в Марокко унесло жизни более двух тысяч человек

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Число жертв произошедшего в Марокко землетрясения превысило уже две тысячи. Об этом сообщает агентство Hespress со ссылкой на МВД государства.

"Количество жертв возросло до 2012 погибших и 2059 пострадавших, 1404 из которых получили серьёзные ранения", — пишет агентство.

Полицейские уточняют, что больше всего жертв в провинциях Эль-Хауз (1293) и Тарудант (452). Также землетрясение унесло жизни жителей городов Уарзазат и Марракеш.

Ранее Лайф показал видео последствий землетрясения в Марокко с высоты птичьего полёта. На кадрах можно увидеть, что стихийное бедствие уничтожило здания — от них остались лишь руины. Десятки людей вынуждены ютиться в палатках на улице, не понимая, куда податься.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша.