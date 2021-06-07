Зеленский призвал сделать Чернобыль «магнитом для туризма»

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Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для внутреннего и международного туризма. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что по его инициативе был начат процесс ревитализации Чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа ее развития на три года.

«Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — сказал он на форуме «Украина 30. Экология».

Как сообщалось осенью 2020 года, по территории зоны впервые проложат туристический веломаршрут протяженностью 45 км, сообщают "Известия".

До этого, в апреле, президент Украины предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов.

В 2019 году Зеленский решил открыть Чернобыльскую зону для туристов. По его мнению, это ликвидирует очереди на КПП и не позволит коррупционерам наживаться на продаже билетов в зону отчуждения.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.

Фото: википедия