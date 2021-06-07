Я нашел ошибку
Главные новости:
Педагоги, сотрудники и студенты сделали прививки. 
В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошла вакцинация от коронавируса
Джефф Безос - основатель американской компании Amazon.
Джефф Безос сообщил о планах полететь в космос 20 июля со своим братом
Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет. В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее».
В Самарской области идёт прием заявок на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Ярмарка будет радовать жителей и гостей города изделиями и украшениями ручной работы от ассоциации самарских мастеров.
На Речном вокзале работает ярмарка «Город Мастеров»
Даже те, кто переболел или получил вакцину, не освобождаются от ответственности, связанной с ношением маски в поездках.
В Самаре продолжают контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
11 июня.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Будут обновлены три общественных пространства и две дворовые территории. 
Сезонные работы по благоустройству начались в Большечерниговском районе
Он обещал помощь в покупке водительских прав.
Самарец заплатит штраф в 1,5 млн рублей за посредничество во взяточничестве
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Зеленский призвал сделать Чернобыль «магнитом для туризма»

7 июня 2021 12:45
150
Зеленский призвал сделать Чернобыль «магнитом для туризма»

Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для внутреннего и международного туризма. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что по его инициативе был начат процесс ревитализации Чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа ее развития на три года.

«Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — сказал он на форуме «Украина 30. Экология».

Как сообщалось осенью 2020 года, по территории зоны впервые проложат туристический веломаршрут протяженностью 45 км, сообщают "Известия".

До этого, в апреле, президент Украины предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов.

В 2019 году Зеленский решил открыть Чернобыльскую зону для туристов. По его мнению, это ликвидирует очереди на КПП и не позволит коррупционерам наживаться на продаже билетов в зону отчуждения.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.

Фото: википедия

Теги: Зеленский туризм Украина Чернобыль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Перенос встречи Байдена и Зеленского связывают с решением украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».
07 июня 2021, 15:18
Белый дом передумал приглашать Зеленского на встречу с Байденом перед саммитом с Путиным
Перенос встречи Байдена и Зеленского связывают с решением украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Политика
114
Фотографии коллег из отпуска раздражают каждого шестого россиянина
07 июня 2021, 11:39
Фотографии коллег из отпуска раздражают каждого шестого россиянина
От фотографий мест, где хотелось бы побывать самому, настроение чаще всего портится у респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей. Общество
162
В Кремле назвали сроки запуска вакцинного туризма
05 июня 2021, 10:20
В Кремле назвали сроки запуска вакцинного туризма
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В стране
610
В центре внимания
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
164
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
169
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
7 июня 2021  13:06
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
193
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
7 июня 2021  11:50
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
328
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
7 июня 2021  11:09
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
193
Весь список