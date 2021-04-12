Зеленский призвал не допустить повторения Второй мировой войны

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Странам всего мира следует объединиться, чтобы события Второй мировой войны не повторились, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей в мемориальном комплексе "Бабий Яр" в Киеве, глава государства напомнил о потерях Украины в годы войны.

"Украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", — заявил Зеленский.

В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных, пишет РИА Новости.