Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 33%

139

Запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы ушли ниже уровня одной трети от их проектной вместимости. Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень запасов газа за 13 февраля снизился до 32,95%.

Отмечается, что это на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Кроме того, расход газа из хранилищ в этом феврале на четверть больше, чем в среднем за такой же период в предыдущие пять лет.

Несмотря на то что в ПХГ Европы остается еще 35 млрд куб. м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

14 февраля в «Газпроме» рассказали, что в хранилищах Европы осталось менее 10% от закачанного летом газа. По состоянию на 12 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 22,9%, или на 9,9 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня. Также в «Газпроме» отметили, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта — середины апреля, пишут "Известия".