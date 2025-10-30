132

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра в Париже. Об этом 30 октября сообщил телеканал BFM TV.

«После ограбления Лувра <...> в среду вечером в парижском регионе был задержан третий подозреваемый, который по состоянию на четверг, 30 октября, находится под стражей», — говорится в публикации.

По данным телеканала, подозреваемого уже допросили следователи. По предварительной информации, он присутствовал на месте преступления.

Накануне прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину. По ее словам, им предъявлены обвинения в совершении многочисленных грабежей, наказуемых лишением свободы на срок до 15 лет и значительным штрафом. Бекко добавила, что украденные из музея драгоценности до сих пор не найдены.

19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По данным газеты Le Parisien, несколько вооруженных людей разбили окна в парижском музее и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться, пишут "Известия".