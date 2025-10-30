Я нашел ошибку
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра в Париже

30 октября 2025 11:02
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра в Париже. Об этом 30 октября сообщил телеканал BFM TV.

«После ограбления Лувра <...> в среду вечером в парижском регионе был задержан третий подозреваемый, который по состоянию на четверг, 30 октября, находится под стражей», — говорится в публикации.

По данным телеканала, подозреваемого уже допросили следователи. По предварительной информации, он присутствовал на месте преступления.

Накануне прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину. По ее словам, им предъявлены обвинения в совершении многочисленных грабежей, наказуемых лишением свободы на срок до 15 лет и значительным штрафом. Бекко добавила, что украденные из музея драгоценности до сих пор не найдены.

19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По данным газеты Le Parisien, несколько вооруженных людей разбили окна в парижском музее и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться, пишут "Известия".

