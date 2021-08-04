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Задержан мужчина, грозивший взорвать здание кабмина Украины

4 августа 2021 13:44
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Задержан мужчина, грозивший взорвать здание кабмина Украины

Мужчину, который угрожал взорвать здание кабмина Украины, задержали. Как пишут СМИ, некоторое время он воевал в Донбассе.

«Полиция подтвердила задержание угрожающего взорвать гранату в правительстве Украины», – говорится в сообщении.

В его аккаунтах в соцсетях указано, что он проживает в городе Ирпень под Киевом. Также известно, что он воевал в Донбассе и был сапером в батальоне «Айдар», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утром к зданию кабмина Украины пришел неизвестный мужчина. Он потребовал впустить его внутрь, в противном случае он обещал взорвать гранату, сообщает ФедералПресс.

Теги: граната кабмин Украина

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