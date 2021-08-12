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Украина запретила въезд Киркорову

12 августа 2021 11:26
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Украина запретила въезд Киркорову

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на три года российскому певцу Филиппу Киркорову, сообщило агентство УНН со ссылкой на СБУ.

В июне министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Позже пресс-служба минкультуры сообщила, что Киркорова исключили из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины… 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову – ред.) на территорию Украины сроком на три года", - приводит УНН сообщение СБУ, полученное в ответ на запрос агентства.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, сообщает РИА Новости.

Теги: запрет Киркоров Украина

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