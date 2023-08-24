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Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1" в океан

24 августа 2023 11:39
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Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1" в океан

Япония начала сброс в океан первой партии воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power. У ее стен с самого утра собрались местные жители на акцию протеста.

Аналогичный митинг прошел и в Южной Корее перед зданием Национальной ассамблеи в Сеуле, передает телеканал "Россия 24". От властей требуют принять меры в связи с решением японского правительства сбросить в Тихий океан воду с атомной электростанции Фукусима.

В энергокомпании, которая обслуживает АЭС, настаивают, что содержимое резервуаров отвечает стандартам безопасности. Россельхознадзор по Приморскому краю усилил радиационный контроль за уловом на Дальнем Востоке, пишет Смотрим.

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