В Тасмании местный житель нашел на пляже редкого трехметрового сельдяного короля

68

В австралийском штате Тасмания местный житель нашел на пляже редкого сельдяного короля, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Мужчина выгуливал на берегу собак и увидел у воды трехметровую рыбу. По его словам, огромная особь выглядела необычно: она красиво переливалась на солнце, а плавники напоминали веера.

Профессор из Университета Маккуори определил, что на берег вынесло сельдяного короля. Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.

Считается, что их появление на берегу предвещает катаклизмы.

По словам мужчины, который нашел рыбу, памятный день прошел хорошо.

Японский геолог Киеси Вадацуми предполагал, что эти рыбы могут быть более чувствительны к движениям тектонических плит, поскольку обитают близко к морскому дну. Это, на его взгляд, и позволяет сельдяным королям «предсказывать» стихийные бедствия.

Фото: pxhere.com