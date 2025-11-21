Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы.
На улице Стара-Загора в Самаре пассажирский автобус врезался в столб
Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.
В Тасмании местный житель нашел на пляже редкого трехметрового сельдяного короля
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти
Соджу ранее изготавливали из риса, а из-за экономии начали делать из батата, пшеницы и тростника, свойства напитка могут быть опасны для организма.
Врач предупредил об опасности для организма корейской водки соджу
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Тасмании местный житель нашел на пляже редкого трехметрового сельдяного короля

21 ноября 2025 19:55
68
Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.

В австралийском штате Тасмания местный житель нашел на пляже редкого сельдяного короля, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Мужчина выгуливал на берегу собак и увидел у воды трехметровую рыбу. По его словам, огромная особь выглядела необычно: она красиво переливалась на солнце, а плавники напоминали веера.

Профессор из Университета Маккуори определил, что на берег вынесло сельдяного короля. Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.

Считается, что их появление на берегу предвещает катаклизмы.

По словам мужчины, который нашел рыбу, памятный день прошел хорошо.

Японский геолог Киеси Вадацуми предполагал, что эти рыбы могут быть более чувствительны к движениям тектонических плит, поскольку обитают близко к морскому дну. Это, на его взгляд, и позволяет сельдяным королям «предсказывать» стихийные бедствия.

 

Фото:  pxhere.com

Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
183
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
224
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
242
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
1062
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1860
