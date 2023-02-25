Все пошло не по плану: жители Берлина принесли цветы к установленному у посольства России подбитому танку

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Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, следует из видео очевидцев, сообщает РИА Новости.

Организаторы акции установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону посольства России. Активисты утверждают, что техника якобы принадлежит российским войскам, но какого-либо подтверждения этому не предоставили.

По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, этот перформанс должен был напомнить немцам "о важности победы Украины в конфликте с Россией".

В итоге мероприятие пошло не по плану сторонников киевского режима: многие пришедшие к танку жители немецкой столицы выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами.

"Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи", — сказал один из пришедших к танку немцев, его речь опубликована в Twitter-аккаунте RRN.

На видеозаписи в социальных сетях видно, что изначально организаторы акции установили на танке украинский флаг, затем кто-то из протестующих принес туда российский триколор. Позже полиция сняла российский флаг.

В субботу центре Берлина проходит массовый митинг в поддержку мирных инициатив, его участники высказываются против поставок оружия на Украину.

Тысячи протестующих вышли с плакатами "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев".

Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

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