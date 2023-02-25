Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест.
Все пошло не по плану: жители Берлина принесли цветы к установленному у посольства России подбитому танку
Состав нашей команды пополнили 5 футболистов, два игрока покинули команду, часть футболистов была отдана в аренды.
«Крылья Советов» завершили зимнюю трансферную кампанию
В Самаре за сутки заболели - 386 человек, в Тольятти - 226.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
При проведении спасательных работ спасателями Тольятти был задействован аэроглиссер «Север»
Заложники ситуации: двум рыбакам на Волге около села Новодевичье потребовалась помощь спасателей
В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.
Сегодня в ночь ожидается ухудшение погодных условий: снег, метель, ледяной дождь
Успейте подать заявку до 28 февраля 2023 года!
«Ты — предприниматель»: кто может участвовать в акселераторе и претендовать на грант в размере 500 000 рублей
Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.
В Самарской области ограничено движение пассажирских транспортных средств 
Привлекать новых сотрудников в подразделения помогают «подъемные» при трудоустройстве, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
За последний год коллектив Самарской областной станции скорой помощи пополнил 21 молодой специалист
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
Весь список
  • Персональные данные

Все пошло не по плану: жители Берлина принесли цветы к установленному у посольства России подбитому танку

25 февраля 2023 23:30
46
Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест.

Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, следует из видео очевидцев, сообщает РИА Новости.

Организаторы акции установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону посольства России. Активисты утверждают, что техника якобы принадлежит российским войскам, но какого-либо подтверждения этому не предоставили.

По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, этот перформанс должен был напомнить немцам "о важности победы Украины в конфликте с Россией".

В итоге мероприятие пошло не по плану сторонников киевского режима: многие пришедшие к танку жители немецкой столицы выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами.

"Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи", — сказал один из пришедших к танку немцев, его речь опубликована в Twitter-аккаунте RRN.

На видеозаписи в социальных сетях видно, что изначально организаторы акции установили на танке украинский флаг, затем кто-то из протестующих принес туда российский триколор. Позже полиция сняла российский флаг.

В субботу центре Берлина проходит массовый митинг в поддержку мирных инициатив, его участники высказываются против поставок оружия на Украину. 

Тысячи протестующих вышли с плакатами "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев".

Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

 

Фото:  ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Родные бойцов, рассказывая небольшие новости из дома, желали ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.  
23 февраля 2023  15:40
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
639
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
23 февраля 2023  13:56
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
955
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
23 февраля 2023  10:20
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
583
Накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции «Слава защитникам Отечества».
22 февраля 2023  21:01
Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»
753
В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта
22 февраля 2023  13:46
В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта
4744
Весь список